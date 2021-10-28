Погода в Україні. Фото: hadiach.city

https://racurs.ua/ua/n162281-holod-i-ryasni-doschi-nakryut-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Похолодання в Україні очікується на початку листопада. Також українцям варто приготуватися до сезону дощів, хоча останні дні жовтня будуть сухими та теплими.

Опади прогнозуються в Україні вже з перших днів листопада. 1−2 листопада у західних та північних областях очікується похолодання. Про це повідомляє Gismeteo.

Другий тиждень листопада стартує похолоданням до 7−12° тепла. Окрім того, в областях Україні очікуються значні опади.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 29 жовтня, в п’ятницю, очікується хмарна з проясненнями. У центральних та східних областях країни можливі невеликі дощі.

На заході вночі та вранці на окремих ділянках доріг утворюється ожеледиця. У північних, західних та центральних областях вранці місцями згуститься туман, видимість знизиться до 100−500 м.

Джерело: Gismeteo