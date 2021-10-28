ДТП у Харкові – від удару Infiniti знову загинула людина. Фото: sudreporter.org

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У Харкові не минуло й двох днів після ДТП, де 16-річний підліток на Infiniti протаранив Chevrolet Aveo, як на цьому ж місці сталася нова смертельна аварія.

Крім того, учасником нової аварії знову став автомобіль Infiniti. На цей раз, за ​​словами очевидців, за кермом була дівчина. ДТП сталася ввечері, 28 жовтня, повідомляють харківські ЗМІ.

Дівчина, яка їхала в автомобілі Infiniti, збила жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Удар був настільки сильним, що жінка-пішохід відлетіла на зустрічну смугу та потрапила під колеса автомобіля Daewoo Lanos. Водій авто не встиг зреагувати та переїхав пішохода.

Очевидці повідомили, що жінку збили буквально за кількасот метрів від того місця, де 26 жовтня сталася резонансна аварія з 16-річним мажором. Офіційна інформація уточнюється.

Нагадаємо, відео, зняте у салоні автомобіля Infiniti, який ввечері 26 жовтня влаштував жахливу ДТП у Харкові, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, з’явилося у соцмережах.