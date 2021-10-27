Моторошна аварія у Харкові - донька загиблого шукає адвоката і свідків (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n162208-motoroshna-avariya-u-harkovi-donka-zagyblogo-shukaie-advokata-i-svidkiv-video.html

Ракурс

Подруга 16-річного винуватця кривавої ДТП у Харкові перебуває в реанімації у тяжкому стані. Вона сиділа на передньому сидінні Infinity у момент аварії.

Дівчина з небагатої родини, її батьки не можуть оплатити лікування. Родина водія Infinity ще не зв’язувалася з близькими постраждалої та не пропонувала допомоги, повідомляє Newsroom із посиланням на слова родичів постраждалих.

Сестра одного із постраждалих в аварії повідомила, що водій Infinity Микола Харківський відбувся лише легкою травмою голови. Здоров’ям та станом постраждалих він ніяк не цікавився.

Хоча це дівчина Колі, він зовсім не поцікавився її станом, увесь час кричав поліції: «Хай пішли ви всі на х***й, мене відмажуть, і я житиму за кордоном, — розповіла Марія.

За її словами, Микола на місці події говорив, що його мати пов’язана з прокуратурою, а батько — «м'ясний олігарх».

Приїжджав якийсь Колін друг та друзі батьків, які тикали гроші поліції прямо у лікарні, — розповіла Марія.

Дівчина, з якою листувався 16-річний мажор, розповіла для «Сегодня»: хлопець вихвалявся, що раніше розбив кілька автомобілів. Він заявляв, що «міг би більше дивувати, якби не умовний термін» за стрілянину в клубі.

Підліток у листуванні показував, як їздить, ігноруючи всі правила дорожнього руху, а також заявляв, що може «вирішити будь-яке питання» за 100−200 дол. Також дівчина припустила, що, напевно, 16-річний мажор їхав зі швидкістю під 200 км/год і міг навіть не помітити світлофор.

Тим часом донька одного із загиблих у Харкові записала відео. Вона просить допомогти знайти «нормального адвоката» і зголоситися свідків ДТП.

Зараз ми з братом знаходимося біля моргу, де лежить мій тато. Мій тато лежить тут тільки тому, що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів. 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність. Ми шукаємо досвідченого адвоката, який зможе бути з нами в цій ситуації. Людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП і затримували його, прошу вас, з’явіться. Це не страшно. Страшно жити з тим, чого ви не зробите зараз, — сказала дівчина на відео.

Нагадаємо, що увечері 26 жовтня у Харкові на вулиці Гагаріна Infiniti на великій швидкості влетів у Chevrolet Aveo. За даними поліції, внаслідок аварії загинув водій Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti, в тому числі, два 19-річні хлопці та 16-річна дівчина, перебувають у реанімації.

16-річного водія Infiniti затримали. У поліції зазначили, що він був тверезий. Йому загрожує до 8 років в’язниці та позбавлення прав до трьох років.

У соцмережах зазначають, що затриманого звуть Харківський Микола Михайлович. Машину йому нещодавно подарували батьки. І він уже встиг опублікувати у сторіс декілька порушень ПДР. Невдовзі соцмережі він почистив. А батьки, за непідтвердженою інформацією, вже заявили про викрадення авто.

Під час ДТП в Микола не було водійського посвідчення. Попри це йому купили машину, яку він вирішив «обкатати» з друзями.

Також повідомляли, що у 2019 році, коли йому було 14 років, Микола вчинив стрілянину із пневматики у супермаркеті.