Жуткая авария в Харькове — дочь погибшего ищет адвоката и свидетелей

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Подруга 16-летнего виновника кровавого ДТП в Харькове находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она сидела на переднем сиденье Infinity в момент аварии.

Девушка из небогатой семьи, ее родители не могут оплатить лечение. Семья водителя Infinity еще не связывалась с близкими пострадавшей и не предлагала помощи, сообщает Newsroom со ссылкой на слова родственников пострадавших.

Сестра одного из пострадавших в аварии сообщила, что водитель Infinity Николай Харьковский отделался легкой травмой головы. Здоровьем и состоянием пострадавших он не интересовался.

Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: «Пусть пошли вы все на х***й, меня отмажут, и я буду жить за границей, — рассказала Мария.

По ее словам, Николай на месте происшествия говорил, что его мать связана с прокуратурой, а отец — «мясной олигарх».

Приезжал какой-то Колин друг и друзья родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице, — рассказала Мария.

Девушка, с которой переписывался 16-летний мажор, рассказала для «Сегодня», что парень хвастался: раньше он уже разбил несколько автомобилей. Он заявлял, что «мог бы больше удивлять, если бы не условный срок» за стрельбу в клубе.

Подросток в переписке показывал, как ездит, игнорируя все правила дорожного движения, а также заявлял, что может «решить любой вопрос» за 100−200 долл. Также девушка предположила, что наверняка 16-летний мажор ехал со скоростью под 200 км/ч и мог даже не заметить светофор.

Тем временем дочь одного из погибших в Харькове записала видео. Она просит помочь найти «нормального адвоката» и выйти на связь свидетелей ДТП.

Сейчас мы с братом находимся у морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, чувствующий свою безнаказанность. Мы ищем опытного адвоката, который может быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу выйти на связь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас, — сказала девушка на видео.

Напомним, что вечером 26 октября в Харькове по улице Гагарина Infiniti на большой скорости влетел в Chevrolet Aveo. По данным полиции, в результате аварии погиб водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti, в том числе два 19-летних парня и 16-летняя девушка, находятся в реанимации.

16-летний водитель Infiniti был задержан. В полиции отметили, что он был трезв. Ему грозит до 8 лет тюрьмы и лишение прав до трех лет. В соцсетях отмечают, что задержанного зовут Харьковский Николай Михайлович. Машину ему недавно подарили родители. И он уже успел выклат в сториз несколько нарушений ПДД. Вскоре соцсети он почистил. А родители, по неподтвержденной информации, уже заявили об угоне авто.

Во время ДТП у Николая не было водительского удостоверения. Несмотря на это, ему купили машину, которую он решил «обкатать» с друзьями.

Также сообщалось, что в 2019 году, когда ему было 14 лет, Николай устроил стрельбу из пневматики в супермаркете.