Испытания ракет. Фото: Армияинформ

https://racurs.ua/n162207-novuu-raketnuu-sistemu-ispytali-na-odeschine-foto.html

Ракурс

На Одесчине прошли испытания модернизированной ракетной системы залпового огня «Ольха-М».

Новую ракетную систему протестировали на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Во время испытаний ракеты калибра 300 мм поражали наземные цели на расстоянии свыше 100 км. Работу комплекса и результаты стрельб оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они примут решение о принятии образца на вооружение.

Систему «Ольха-М» разработало государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» вместе с рядом других государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса «Ольха» этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Напомним, ранее мы сообщали, что ракеты берегового ракетного комплекса «Нептун» и комплекса «Ольха» получат новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов.