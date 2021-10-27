Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Испытания ракет. Фото: Армияинформ

Новую ракетную систему испытали на Одесчине (ФОТО)

27 окт 2021, 13:30
999

На Одесчине прошли испытания модернизированной ракетной системы залпового огня «Ольха-М».

Новую ракетную систему протестировали на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Испытания ракет. Фото: Армияинформ

Во время испытаний ракеты калибра 300 мм поражали наземные цели на расстоянии свыше 100 км. Работу комплекса и результаты стрельб оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они примут решение о принятии образца на вооружение.

Испытания ракет. Фото: Армияинформ

Испытания ракет. Фото: Армияинформ

Систему «Ольха-М» разработало государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» вместе с рядом других государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Испытания ракет. Фото: Армияинформ

От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса «Ольха» этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Испытания ракет. Фото: Армияинформ


Испытания ракет. Фото: Армияинформ

Напомним, ранее мы сообщали, что ракеты берегового ракетного комплекса «Нептун» и комплекса «Ольха» получат новые боевые части, которые увеличат мощность боеприпасов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров