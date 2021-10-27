Зеленский сменил главу Херсонской ОГА. Фото: firstregion.com.ua

https://racurs.ua/n162206-zelenskiy-smenil-glavu-hersonskoy-oga-podrobnosti-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового главу Херсонской облгосадминистрации.

Им стал Геннадий Лагута, экс-замглавы Херсонского облсовета, кандидат в нардепы на выборах в округе № 184. Соответствующий указ о новом назначении появился на сайте президента.

Также указом Зеленского председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь уволен с должности в соответствии с поданным им заявлением.

Представить нового главу ОГА в Херсон приехали заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В «Слуге народа» назвали смену главы ОГА «партийной ролевой моделью». Лагута заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет, — сказал он.

Информация о возможном изменении руководителя региона появилась в социальных сетях еще 20 октября. Политический эксперт Светлана Кушнир на странице Facebook написала, что решается вопрос, каким будет финальный бюллетень в 184 округе.