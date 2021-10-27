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Ракурс
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА. Фото: firstregion.com.ua

Зеленский сменил главу Херсонской ОГА — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

27 окт 2021, 13:02
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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил нового главу Херсонской облгосадминистрации.

Им стал Геннадий Лагута, экс-замглавы Херсонского облсовета, кандидат в нардепы на выборах в округе № 184. Соответствующий указ о новом назначении появился на сайте президента.

Также указом Зеленского председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь уволен с должности в соответствии с поданным им заявлением.

Представить нового главу ОГА в Херсон приехали заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В «Слуге народа» назвали смену главы ОГА «партийной ролевой моделью». Лагута заявил о том, что снимает свою кандидатуру с промежуточных выборов.

Я благодарю президента за доверие и прошу всех избирателей 184-го округа, которые меня поддерживали, проголосовать за Сергея Козыря. Он не подведет, — сказал он.


Информация о возможном изменении руководителя региона появилась в социальных сетях еще 20 октября. Политический эксперт Светлана Кушнир на странице Facebook написала, что решается вопрос, каким будет финальный бюллетень в 184 округе.

Источник: Ракурс


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