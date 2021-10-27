Зеленський змінив голову Херсонської ОДА. Фото: firstregion.com.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив нового очільника Херсонської облдержадміністрації.

Ним став Геннадій Лагута, екс-заступник голови Херсонської облради, кандидат у нардепи на виборах в окрузі № 184. Відповідний указ про нове призначення з’явився на сайті президента.

Також указом Зеленського голову Херсонської ОДА Сергія Козиря звільнено з посади відповідно до поданої ним заяви.

Представити нового голову ОДА в Херсон приїхали заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко і глава фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

У «Слузі народу» назвали зміну голови ОДА «партійною рольовою моделлю». Лагута заявив про те, що знімає свою кандидатуру з проміжних виборів.

Я дякую президенту за довіру і прошу всіх виборців 184-го округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе, — сказав він.

Інформація про можливу зміну керівника регіону з’явилася у соціальних мережах ще 20 жовтня. Політичний експерт Світлана Кушнір на сторінці у Facebook написала, що вирішується питання, яким буде фінальний бюлетень у 184 окрузі.