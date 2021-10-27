ГБР вручило подозрение коллегам умершего. Фото: УП

https://racurs.ua/n162205-podrostki-ubili-policeyskogo-gbr-vruchilo-podozrenie-kollegam-umershego-video.html

Ракурс

На Черниговщине подростки убили полицейского. Государственное бюро расследований (ДБР) вручило подозрение двум полицейским, которые оставили в опасности своего коллегу, что привело к его смерти.

Патрульных подозревают в заведомом оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел ночью 2 октября 2021 года. Рядом с одним из супермаркетов в городе Чернигове между группой молодых людей и двумя находившимися в отпуске полицейскими возник конфликт. Завязалась потасовка, в результате которой один правоохранитель погиб, а другой попал в больницу.

Теперь двум патрульным грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Дело в отношении подростков расследует Национальная полиция. Досудебное следствие продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура, оперативное сопровождение — ГБР.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Чернигове в результате избиения группой подростков скончался полицейский, еще одного госпитализировали. Инцидент произошел 2 октября около 1 часов ночи. На момент инцидента оба правоохранителя находились в отпуске и были в гражданской одежде.