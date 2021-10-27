Побиття. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162205-pidlitky-vbyly-policeyskogo-dbr-vruchylo-pidozru-kolegam-pomerlogo-video.html

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На Чернігівщині підлітки вбили поліцейського. Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозру двом поліцейським, які залишили в небезпеці свого колегу, що призвело до його смерті.

Патрульних підозрюють у завідомому залишенні без допомоги особу, що перебувала в небезпечному для життя стані. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Інцидент трапився уночі 2 жовтня 2021 року. Поряд з одним із супермаркетів у місті Чернігові між групою молодих людей та двома поліцейськими, які перебували у відпустці, виник конфлікт. Зав’язалась бійка, унаслідок якої один правоохоронець загинув, а інший потрапив до лікарні.

Тепер двом патрульним загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Справу щодо підлітків розслідує Національна поліція. Досудове слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура, оперативне супроводження — ДБР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Чернігові в результаті побиття групою підлітків помер поліцейський, ще одного госпіталізували. Інцидент стався 2 жовтня близько 1-ї години ночі. На момент інциденту обидва правоохоронці перебували у відпустці й були в цивільному одязі.