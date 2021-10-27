Нову ракетну систему випробували на Одещині. Фото: Istock

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На Одещині пройшли випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню «Вільха-М».

Нову ракетну систему протестували на полігоні. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Під час випробувань ракети калібру 300 мм вражали наземні цілі на відстані понад 100 км. Роботу комплексу та результати стрільб оцінюють фахівці державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони ухвалять рішення про прийняття зразка на озброєння.

Систему «Вільха-М» розробило державне Київське конструкторське бюро «Промінь» разом із низкою інших державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Від уже взятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракети берегового ракетного комплексу «Нептун» та комплексу «Вільха» отримають нові бойові частини, які збільшать потужність боєприпасів.