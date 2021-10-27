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Нову ракетну систему випробували на Одещині. Фото: Istock

Нову ракетну систему випробували на Одещині (ФОТО)

27 жов 2021, 13:30
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На Одещині пройшли випробування модернізованої ракетної системи залпового вогню «Вільха-М».

Нову ракетну систему протестували на полігоні. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Випробування ракет. Фото: Арміяінформ

Випробування ракет. Фото: АрміяінформПід час випробувань ракети калібру 300 мм вражали наземні цілі на відстані понад 100 км. Роботу комплексу та результати стрільб оцінюють фахівці державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони ухвалять рішення про прийняття зразка на озброєння.

Випробування ракет. Фото: Арміяінформ

Випробування ракет. Фото: АрміяінформСистему «Вільха-М» розробило державне Київське конструкторське бюро «Промінь» разом із низкою інших державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.


Випробування ракет. Фото: АрміяінформВід уже взятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту.

Випробування ракет. Фото: АрміяінформНагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракети берегового ракетного комплексу «Нептун» та комплексу «Вільха» отримають нові бойові частини, які збільшать потужність боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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