З’явилося відео з салону автомобіля, який влаштував ДТП у Харкові, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162241-dtp-u-harkovi-z-yavylosya-video-z-salonu-infiniti-za-hvylyny-do-avariyi.html

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Відео, зняте у салоні автомобіля Infiniti, який ввечері 26 жовтня влаштував жахливу ДТП у Харкові, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, з’явилося у соцмережах. Відео зняте за кілька хвилин до аварії.

За кермом автівки перебував 16-річний Микола Харківський.

В результаті ДТП загинув водій автомобіля Chevrolet, з яким зіткнулося Infiniti. Троє пасажирів Infiniti — двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина — з важкими травмами були доставлені в лікарню. Водій Infiniti відбувся лише легкою травмою голови.

Сьогодні, 28 жовтня, у Київському райсуді Харкова мають обрати запобіжний захід Харківському.

Нагадаємо, Харківський раніше вже мав проблеми із законом — у 2019 році вчинив стрілянину з пневматичного пістолета у супермаркеті, внаслідок чого постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син.