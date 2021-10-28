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Ракурс
З’явилося відео з салону автомобіля, який влаштував ДТП у Харкові, скріншот відео

ДТП у Харкові — з’явилося відео з салону Infiniti за хвилини до аварії

28 жов 2021, 10:41
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Відео, зняте у салоні автомобіля Infiniti, який ввечері 26 жовтня влаштував жахливу ДТП у Харкові, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, з’явилося у соцмережах. Відео зняте за кілька хвилин до аварії.

За кермом автівки перебував 16-річний Микола Харківський.

В результаті ДТП загинув водій автомобіля Chevrolet, з яким зіткнулося Infiniti. Троє пасажирів Infiniti — двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина — з важкими травмами були доставлені в лікарню. Водій Infiniti відбувся лише легкою травмою голови.

Сьогодні, 28 жовтня, у Київському райсуді Харкова мають обрати запобіжний захід Харківському.


Нагадаємо, Харківський раніше вже мав проблеми із законом — у 2019 році вчинив стрілянину з пневматичного пістолета у супермаркеті, внаслідок чого постраждали 39-річна жінка та її 19-річний син.

Джерело: Ракурс


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