Появилось видео из салона автомобиля, устроившего ДТП в Харькове, скриншот видео

https://racurs.ua/n162241-dtp-v-harkove-poyavilos-video-iz-salona-infiniti-za-minuty-do-avarii.html

Ракурс

Видео, снятое в салоне автомобиля Infiniti, который вечером 26 октября устроил ужасное ДТП в Харькове, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, появилось в соцсетях. Видео снято за несколько минут до аварии.

За рулем автомобиля находился 16-летний Николай Харьковский.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet, с которым столкнулось Infiniti. Трое пассажиров Infiniti — двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Водитель Infiniti отделался легкой травмой головы.

Сегодня, 28 октября, в Киевском райсуде Харькова должны избрать меру пресечения Харьковскому.

Напомним, Харьковский ранее уже имел проблемы с законом — в 2019 году устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете, в результате чего пострадали 39-летняя женщина и ее 19-летний сын.