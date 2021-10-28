Прививка от полиомиелита - в Минздраве назвали процент вакцинированных детей

https://racurs.ua/n162240-privivka-ot-poliomielita-v-minzdrave-nazvali-procent-vakcinirovannyh-detey.html

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Вакцинация от коронавируса отставила на второй план ситуацию с прививками от так называемых рутинных заболеваний в Украине. Как результат — впервые за многие годы полиомиелит вернулся в Украину и вызвал болезнь у 17-месячного ребенка.

В настоящее время медики Ровенщины проводят эпидемическое расследование этого случая.

Наиболее уязвимы к полио — именно дети до 5 лет и власти с медиками должны принять срочные меры по повышению уровня охвата прививками от полиомиелита детей в регионах, — цитирует пресс-служба Минздрава Игоря Кузина, заместитель министра здравоохранения.

На заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (комиссии ТЭБ и ЧС) по ситуации с полиомиелитом в Украине объявили об усиленном эпидемиологическом надзоре за случаями острого паралича.

По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет всего 57,9%. Самая лучшая ситуация в Киеве (81,2%), Кировоградской (72,5%) и Сумской областях (69,7%). Худшая — Закарпатской (49,7%), Ивано-Франковской (47,7%) и Херсонской областях (47,6%). Для формирования коллективного иммунитета от болезни он должен достигать 95%.

Полный курс прививок (шесть доз) получили всего 61,4% 14-летних детей.

На днях медики организовали рейд в Ровенском районе, где произошел случай полиомиелита. Жители села Большая Омеляна отказывались общаться с медиками, которые собирали информацию о местных детях до 5 лет в связи со вспышкой полиомиелита в одной из семей.

О поведении селян в Facebook рассказал главный санврач области Роман Сафронов. Когда медики приехали осмотреть детей на месте, увидели «закрытые перед носом ворота, бегство по огородам, натравливание собак».

Санврач отметил, что встречу представителей власти местные жители также игнорировали, закрывая собственные дома от специалистов из области.

Именно вблизи Ровно у полуторагодовалого ребенка из многодетной семьи диагностировали полиомиелит. Еще у шести детей из этой семьи также нашли этот вирус. Случай классифицировался как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.