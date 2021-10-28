Щеплення від поліомієліту - в МОЗ назвали відсоток вакцинованих дітей

https://racurs.ua/ua/n162240-scheplennya-vid-poliomiielitu-v-moz-nazvaly-vidsotok-vakcynovanyh-ditey.html

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Вакцинація від коронавірусу відставила на другий план ситуація зі щепленнями від так званих рутинних хвороб в Україні. Як результат — уперше за багато років поліомієліт повернувся в Україну і спричинив хворобу у 17-місячної дитини.

Наразі медики Рівненщини проводять епідемічне розслідування цього випадку.

Найбільш вразливі до поліо — саме діти до 5 років і влада з медиками мають вжити термінових заходів щодо підвищення рівня охоплення щепленнями від поліомієліту дітей у регіонах, — цитує прес-служба МОЗ Ігоря Кузіна, заступник міністра охорони здоров’я.

На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (комісії ТЕБ та НС) щодо ситуації з поліомієлітом в Україні оголосили про посилений епідеміологічний нагляд за випадками гострого в’ялого паралічу.

Станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 57,9%. Найкраща ситуація у м. Києві (81,2%), Кіровоградській (72,5%) та Сумській областях (69,7%). Найгірша — Закарпатській (49,7%), Івано-Франківській (47,7%) та Херсонській областях (47,6%). Для формування колективного імунітету від хвороби він має сягати 95%.

Повний курс щеплень (шість доз) отримали лише 61,4% 14-річних дітей.

Цими днями медики орагнізували рейд у Рівненському районі, де стався випадок поліомієліту. Мешканці села Велика Омеляна відмовлялися спілкуватися з медиками, які збирали інформацію про місцевих дітей до 5 років у зв’язку зі спалахом поліомієліту в одній з родин.

Про поведінку селян у Facebook розповів головний санлікар області Роман Сафронов. Коли медики приїхали оглянути дітей на місці, побачили «закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак».

Санлікар зауважив, що зустріч представників влади місцеві мешканці також ігнорували, натомість зачиняли власні домівки від фахівців з області.

Саме поблизу Рівного в півторарічної дитини з багатодітної сім’ї діагностували поліомієліт. Ще в шістьох дітей з цієї родини знайшли вірус поліомієліту. Цей випадок класифікували як надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного масштабу.