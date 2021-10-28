«Барселона» звільнила Кумана з посади головного тренера. Фото: s5o.ru

https://racurs.ua/ua/n162239-barselona-zvilnyla-kumana-z-posady-golovnogo-trenera-hto-yogo-zaminyt.html

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Рональд Куман звільнений з посади головного тренера іспанського футбольного клубу «Барселона».

Рішення про відставку тренера було ухвалене після поразки «гранатових» від «Райо Вальєкано» на виїзді в 11-му турі чемпіонату Іспанії. Зараз «Барселона» займає дев’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши в 10 матчах 15 очок. Про це повідомила прес-служба ФК.

Нідерландець очолив команду в серпні 2020 року. У чемпіонаті Іспанії-2020/21 команда фінішувала на третьому місці.

Кольори каталонців Куман захищав з 1989 по 1995 роки, чотири рази вигравши в їх складі Чемпіонат Іспанії, три рази — Суперкубок Іспанії, по разу — Кубок чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Кубок Іспанії. До призначення в «Барселоні» Куман працював у низці клубів Європи.

За інформацію El Pais, Куман після звільнення з посади й розриву контракту отримає компенсацію в розмірі 12 млн євро. Зазначається, що боси каталонців незадоволені втратою грошей. Звільняти Кумана вони не хотіли, але таке рішення довело ухвалити через погані результати. Його контракт діяв до 30 червня 2022 року.

Відразу кілька видань повідомили ім’я нового тренера каталонців. За інформацією Cope, Goal та Rac1, ще кілька тижнів тому керівництво «Барселони» почало контактувати з Хаві — однією з легенд клубу.

Нагадаємо, у третьому турі Ліги чемпіонів у групі E каталонська «Барселона» мінімально перемогла київське «Динамо» Матч на «Камп-Ноу» завершився з рахунком 1−0.

Джерела: El Pais, Cope, Goal та Rac1