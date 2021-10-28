Скріншот нового дудла Гугл

https://racurs.ua/ua/n162238-novyy-dudl-vid-gugl-prysvyatyly-zasnovnyku-dzudo-foto.html

Ракурс

Дудл від Гугл 28 жовтня присвячений пам’яті Кано Дзіґоро — засновника дзюдо, який вважається одним із найпопулярніших видів бойових мистецтв.

Кано Дзіґор народився в 1860 році у Мікаге, а вже в 11 років переїхав до Токіо разом із батьком. Ще з дитинства хлопець був фізично сильним та витривалим, згодом він почав вивчати бойове мистецтво джиу-джитсу. Саме під час спарингу у джиу-джитсу й народилося дзюдо. Під час бою Кано додав елементи західної боротьби, щоб перемогти набагато більшого суперника

Згодом він почав розвивати свій стиль й усунув із джиу-джитсу найнебезпечніші прийоми. Таким чином було створене дзюдо. Цей вид спорту заснований на особистій філософії Кано про максимально ефективне використання енергії й життя заради процвітання себе та інших.

Свій тренажерний зал Кано відкрив у 1882 році, де багато років тренував своїх учнів. Саме цей рік вважають початком дзюдо.

Нагадаємо, у вересні Google присвятив дудл легендарному Супермену — актору Крістоферу Ріву. Американський актор помер у 2004 році, проте компанія Google за допомогою свого інтернет-пошуковика вирішила нагадати про «Супермена».