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Ракурс
Скріншот нового дудла Гугл

Новий дудл від Гугл присвятили засновнику дзюдо (ФОТО)

28 жов 2021, 09:50
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Дудл від Гугл 28 жовтня присвячений пам’яті Кано Дзіґоро — засновника дзюдо, який вважається одним із найпопулярніших видів бойових мистецтв.

Кано Дзіґор народився в 1860 році у Мікаге, а вже в 11 років переїхав до Токіо разом із батьком. Ще з дитинства хлопець був фізично сильним та витривалим, згодом він почав вивчати бойове мистецтво джиу-джитсу. Саме під час спарингу у джиу-джитсу й народилося дзюдо. Під час бою Кано додав елементи західної боротьби, щоб перемогти набагато більшого суперника

Згодом він почав розвивати свій стиль й усунув із джиу-джитсу найнебезпечніші прийоми. Таким чином було створене дзюдо. Цей вид спорту заснований на особистій філософії Кано про максимально ефективне використання енергії й життя заради процвітання себе та інших.

Свій тренажерний зал Кано відкрив у 1882 році, де багато років тренував своїх учнів. Саме цей рік вважають початком дзюдо.

Скріншот нового дудла Гугл

Скріншот нового дудла Гугл

Скріншот нового дудла Гугл

Скріншот нового дудла Гугл


Скріншот нового дудла Гугл

Нагадаємо, у вересні Google присвятив дудл легендарному Супермену — актору Крістоферу Ріву. Американський актор помер у 2004 році, проте компанія Google за допомогою свого інтернет-пошуковика вирішила нагадати про «Супермена».

Джерело: Ракурс


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