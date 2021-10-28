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Ракурс
Скриншот нового дудла Гугл

Новый дудл от Гугл посвятили основателю дзюдо (ФОТО)

28 окт 2021, 09:50
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Дудл от Гугл 28 октября посвящен памяти Кано Дзигоро — основателя дзюдо, который считается одним из самых популярных видов боевых искусств.

Кано Дзигор родился в 1860 году в Микаге, а уже в 11 лет переехал в Токио вместе с отцом. Еще с детства парень был физически сильным и выносливым, впоследствии он начал изучать боевое искусство джиу-джитсу. Именно во время спарринга у джиу-джитсу и родилось дзюдо. Во время боя Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы победить гораздо большего соперника

Со временем он начал развивать свой стиль и устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы. Таким образом было создано дзюдо. Этот вид спорта основан на личной философии Кано о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других.

Свой тренажерный зал Кано открыл в 1882 году, где много лет тренировал своих учеников. Именно этот год считают началом дзюдо.

Скриншот нового дудла Гугл

Скриншот нового дудла Гугл

Скриншот нового дудла Гугл

Скриншот нового дудла Гугл


Скриншот нового дудла Гугл

Напомним, в сентябре Google посвятил дудл легендарному Супермену — актеру Кристоферу Риву. Американский актер умер в 2004 году, однако компания Google с помощью своего интернет-поисковика решила напомнить о «Супермене».

Источник: Ракурс


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