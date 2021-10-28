Скриншот нового дудла Гугл

https://racurs.ua/n162238-novyy-dudl-ot-gugl-posvyatili-osnovatelu-dzudo-foto.html

Ракурс

Дудл от Гугл 28 октября посвящен памяти Кано Дзигоро — основателя дзюдо, который считается одним из самых популярных видов боевых искусств.

Кано Дзигор родился в 1860 году в Микаге, а уже в 11 лет переехал в Токио вместе с отцом. Еще с детства парень был физически сильным и выносливым, впоследствии он начал изучать боевое искусство джиу-джитсу. Именно во время спарринга у джиу-джитсу и родилось дзюдо. Во время боя Кано добавил элементы западной борьбы, чтобы победить гораздо большего соперника

Со временем он начал развивать свой стиль и устранил из джиу-джитсу самые опасные приемы. Таким образом было создано дзюдо. Этот вид спорта основан на личной философии Кано о максимально эффективном использовании энергии и жизни ради процветания себя и других.

Свой тренажерный зал Кано открыл в 1882 году, где много лет тренировал своих учеников. Именно этот год считают началом дзюдо.

Напомним, в сентябре Google посвятил дудл легендарному Супермену — актеру Кристоферу Риву. Американский актер умер в 2004 году, однако компания Google с помощью своего интернет-поисковика решила напомнить о «Супермене».