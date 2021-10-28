«Барселона» уволила Кумана с поста главного тренера. Фото: s5o.ru

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Ракурс

Рональд Куман уволен с поста главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона».

Решение об отставке тренера было принято после поражения «гранатовых» от «Райо Вальекано» на выезде в 11-м туре чемпионата Испании. Сейчас «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 10 матчах 15 очков. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Нидерландец возглавил команду в августе 2020 года. В чемпионате Испании-2020/21 команда финишировала на третьем месте.

Цвета каталонцев Куман защищал с 1989 по 1995 годы, четыре раза выиграв в их составе Чемпионат Испании, три раза — Суперкубок Испании, по разу — Кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До назначения в «Барселоне» Куман работал в ряде клубов Европы.

По информации El Pais, Куман после увольнения с должности и разрыва контракта получит компенсацию в размере 12 млн евро. Отмечается, что боссы каталонцев недовольны потерей денег. Увольнять Кумана они не хотели, но такое решение пришлось принять из-за плохих результатов. Его контракт действовал до 30 июня 2022 года.

Сразу несколько изданий сообщили имя нового тренера каталонцев. По информации Cope, Goal и Rac1, еще несколько недель назад руководство «Барселоны» начало контактировать с Хави — одной из легенд клуба.

Напомним, в третьем туре Лиги чемпионов в группе E каталонская «Барселона» минимально победила киевское «Динамо» Матч на «Камп-Ноу» завершился со счетом 1−0.

Источники: El Pais, Cope, Goal и Rac1