ДТП в Харькове – от удара Infiniti вновь погиб человек. Фото: sudreporter.org

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Ракурс

В Харькове не прошло и двух дней после ДТП, где 16-летний подросток на Infiniti протаранил Chevrolet Aveo, как почти на этом же месте произошла новая смертельная авария.

Кроме того, участником новой аварии снова стал автомобиль Infiniti. В этот раз, по словам очевидцев, за рулем была девушка. ДТП случилось вечером, 28 октября, сообщают харьковские СМИ.

Девушка, ехавшая на автомобиле Infiniti, сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Удар был настолько сильным, что женщина-пешеход отлетела на встречную полосу и попала под колеса автомобиля Daewoo Lanos. Его водитель не успел среагировать и переехал пешехода.

Очевидцы сообщили, что женщину сбили буквально в нескольких сотнях метров от того места, где 26 октября произошла резонансная авария с 16-летним мажором. Официальная информация уточняется.

Напомним, видео, снятое в салоне автомобиля Infiniti, который вечером 26 октября устроил ужасное ДТП в Харькове, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, появилось в соцсетях.