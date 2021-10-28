Погода в Украине. Фото: hadiach.city

https://racurs.ua/n162281-holod-i-obilnye-dojdi-nakrout-ukrainu-karta.html

Ракурс

Похолодание в Украине ожидается в начале ноябре. Также украинцам следует приготовиться к сезону дождей, хотя последние дни октября будут сухими и теплыми.

Осадки прогнозируются в Украине уже с первых дней ноября. 1−2 ноября в западных и северных областях ожидается похолодание. Об этом сообщает Gismeteo.

Вторая неделя ноября стартует похолоданием до 7−12° тепла. Кроме того, в областях Украины ожидаются значительные осадки.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 29 октября, в пятницу, ожидается облачная с прояснениями. В центральных и восточных областях страны возможны небольшие дожди.

На западе ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. В северных, западных и центральных областях утром местами сгустится туман, видимость снизится до 100−500 м.

Источник: Gismeteo