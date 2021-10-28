29 октября – какой праздник отмечают в этот день

https://racurs.ua/n162282-29-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-v-etot-den.html

Ракурс

Праздник 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. Цель этого дня — привлечь внимание населения к проблемам, связанным с сосудисто-мозговыми заболеваниями.

Известно ли вам, что инсульт:

можно предупредить в 80% случаев;

в 30% случаев приводит к смерти;

в более чем 50% случаев приводит к инвалидизации;

убивает около половины перенесших его в течение следующих пяти лет.

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.

Факторы риска инсульта: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, наличие вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя), высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет. Сменив свой образ жизни, можно значительно снизить риск инсульта.

Также 29 октября празднуют День работников службы вневедомственной охраны МВД. День ангела отмечают Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Алексей.

Православная церковь в этот день чествует мученика Лонгина. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения, и сопровождавших его чудес.

История праздника

По преданию, римский воин Гай Касий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божиим, а через три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.

Новообращенный христианин отправился с проповедью к себе на родину в Каппадокию. С ним пошли и два других воина, видевших воскресшего Иисуса. Однако Понтий Пилат распорядился поймать и обезглавить подвижников.

Народные приметы:

мутный и бледный месяц 29 октября — будет мороз и снег;

яркое звездное небо — погода будет хорошая;

листья пожелтели и практически не опадают — морозы наступят не слишком скоро.

День в истории: