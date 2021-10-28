29 октября — какой праздник отмечают в этот деньhttps://racurs.ua/n162282-29-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-v-etot-den.htmlРакурс
Праздник 29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом. Цель этого дня — привлечь внимание населения к проблемам, связанным с сосудисто-мозговыми заболеваниями.
Известно ли вам, что инсульт:
- можно предупредить в 80% случаев;
- в 30% случаев приводит к смерти;
- в более чем 50% случаев приводит к инвалидизации;
- убивает около половины перенесших его в течение следующих пяти лет.
Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина всех смертей в Украине (67%). По этому показателю наша страна остается одним из европейских лидеров.
Факторы риска инсульта: высокое артериальное давление, малоподвижный образ жизни, наличие вредных привычек (курение и чрезмерное употребление алкоголя), высокий уровень холестерина в крови, ожирение и диабет. Сменив свой образ жизни, можно значительно снизить риск инсульта.
Также 29 октября празднуют День работников службы вневедомственной охраны МВД. День ангела отмечают Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Алексей.
Православная церковь в этот день чествует мученика Лонгина. Он стоял на страже у Креста Господня и был свидетелем его страданий, смерти и Воскресения, и сопровождавших его чудес.
История праздника
По преданию, римский воин Гай Касий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божиим, а через три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.
Новообращенный христианин отправился с проповедью к себе на родину в Каппадокию. С ним пошли и два других воина, видевших воскресшего Иисуса. Однако Понтий Пилат распорядился поймать и обезглавить подвижников.
Народные приметы:
- мутный и бледный месяц 29 октября — будет мороз и снег;
- яркое звездное небо — погода будет хорошая;
- листья пожелтели и практически не опадают — морозы наступят не слишком скоро.
День в истории:
- в 1863 году на международной конференции в Женеве основали организацию «Красный Крест»;
- в 1914 году украинские сечевые стрельцы победили в бою на горе Ключ под Сколе;
- в 1923 году основали Турецкую республику;
- в 1947 году сухой лед впервые использовался для того, чтобы вызвать дождь;
- в 1969 году состоялась первая передача в США данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET;
- в 1955 году в Севастополе взорвался и затонул советский линкор «Новороссийск», погибли 614 человек;
- в 1971 году стартовала физиотерапия: слабый электрический ток стали применять для восстановления сломанных костей.