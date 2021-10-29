Фирташ. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n162286-peregovorschik-firtasha-s-kriminalnym-proshlym-poseschal-ofis-zelenskogo-video.html

Ракурс

Дмитрий Торнер, человек из близкого окружения украинского олигарха Дмитрия Фирташа, посещал Офис президента в феврале 2021 года для обсуждения неизвестных вопросов.

Мужчина появился на Банковой в сопровождении многочисленной государственной охраны, которая до этого охраняла Януковича и Порошенко. О деталях визита рассказали журналисты «Схем».

Расследователям удалось установить, что мужчина несколько раз менял фамилию, паспорта и гражданства, а также попадал в поле зрения правоохранителей двух стран — Украины и Молдовы — и едва не стал народным депутатом, а впоследствии находился как и украинском, так и в международном розыске.

До этого он пытался пройти в Верховную Раду от «Оппозиционной платформы — За жизнь», но его кандидатуру сняли со скандалом из-за международного розыска. Украинские правоохранители установили, что Торнер скрывается от международного правосудия, открыли уголовное производство и попросили Центральную избирательную комиссию (ЦИК) снять его с выборов.

Впервые о Торнере, как о возможном переговорщике со стороны Фирташа, заговорили в 2020 году. Его сфотографировали на встрече в Париже с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Трамп тогда искал компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и просил содействияЗеленского, чтобы повысить свои шансы на переизбрание в 2020 году. Соратники Трампа искали помощи не только в высоких кабинетах Украины, но и у Дмитрия Фирташа. Уже год спустя Дмитрий Торнер снова появился в Киеве — у него была встреча с влиятельными людьми в Офисе президента, детали которой устанавливаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Давид Арахамия дважды летал в Вену на самолете, который сдают в аренду структуры олигарха Дмитрия Фирташа. Также глава монобольшинства в Верховной Раде встречался с депутатом из пророссийской политсилы ОПЗЖ и непубличным «куратором» Запорожья от Банковой.

Источник: Радио Свобода