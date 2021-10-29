Найпоширеніші помилки про лікуванні COVID-19 назвала інфекціоніст. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n162288-antybiotyky-ta-krapelnyci-ekspert-unisef-nazvala-pomylky-pry-likuvanni-kovidu.html

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Найпоширеніші помилки при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19 назвав лікар-інфекціоніст.

В Україні при лікуванні коронавірусу лікарі часто призначають пацієнтам препарати, які можуть завдати шкоди організму. Перш за все мова йде про антибіотики, гормони, крапельниці та недоказові препарати. Не шкодити пацієнтам непотрібними ліками закликала експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в програмі «Право на владу».

За словами лікаря, медикам треба відповідально ставитись до призначень ліків пацієнтам з «ковідом», бо часто безпідставно призначені хворим препарати доводять їх до такого стану, що в лікарні їх уже дуже важко врятувати.

Цифри смертності викликають у мене деякі сумніви в тому, що ми все робимо правильно. Тому хочу закликати всіх колег до відповідальності — припиніть негайно призначати пацієнтам антибіотики та гормони, не тоді, коли це потрібно. Бо цим ви доводите пацієнтів до такого стану, що вони потрапляють у стаціонар і там вже цих людей важко врятувати, — наголосила вона.



Нагадаємо, лікар Євгеній Комаровський заявив, що робити щеплення варто навіть тоді, якщо вже перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Фахівець не радить чекати моменту, коли зменшиться кількість антитіл.