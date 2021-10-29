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Ракурс

В «Слуге народа» назначили кадровое заседание фракции и начнут менять Кабмин

29 окт 2021, 15:58
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«Слуга народа», президентская фракция в Верховной Раде, соберется на заседание фракции и будет проводить «чистку» кадров в правительстве и руководстве аппарата парламента.

Заседание назначили на понедельник, 1 ноября. Об этом сообщила спикер политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram.


«Слуги» соберутся в 19.00 в КВЦ «Парковый». На заседании будут рассматриваться следующие вопросы:

  • кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
  • избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
  • другие вопросы, связанные с работой фракции.

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков может быть лишен мандата на съезде партии «Слуга народа». Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от того, как будет голосовать Разумков в Раде.

Источник: Ракурс


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