В «Слуге народа» назначили кадровое заседание фракции и начнут менять Кабмин

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В «Слуге народа» назначили кадровое заседание фракции и начнут менять Кабминhttps://racurs.ua/n162314-v-sluge-naroda-naznachili-kadrovoe-zasedanie-frakcii-i-nachnut-menyat-kabmin.htmlРакурс
«Слуга народа», президентская фракция в Верховной Раде, соберется на заседание фракции и будет проводить «чистку» кадров в правительстве и руководстве аппарата парламента.
Заседание назначили на понедельник, 1 ноября. Об этом сообщила спикер политсилы Юлия Палийчук в своем Telegram.
«Слуги» соберутся в 19.00 в КВЦ «Парковый». На заседании будут рассматриваться следующие вопросы:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.
Напомним, ранее мы сообщали, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков может быть лишен мандата на съезде партии «Слуга народа». Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от того, как будет голосовать Разумков в Раде.
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