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Разумков. Фото: УП
Будут ли лишать Разумкова мандата, рассказал «слуга»https://racurs.ua/n162305-budut-li-lishat-razumkova-mandata-rasskazal-sluga.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, экс-спикер парламента, может быть лишен мандата на съезде партии «Слуга народа».
Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от того, как будет голосовать Разумков в Раде. Такое заявление сделал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает «Суспільне».
Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии «Слуга народа», — рассказал Корниенко.
Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой. В частности, за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов.
А будет определять съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция главы партии или главы политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда, — подчеркнул Корниенко.
Сколько законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата — Корниенко не ответил.
Заметим, что согласно ст. 81 Конституции Украины полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:
- сложение полномочий по его личному заявлению (это решение должна поддержать Верховная Рада);
- вступление в законную силу обвинительного приговора по отношению к нему;
- признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
- прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины (в этом случае парламент тоже должен проголосовать);
- если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены.
Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков, недавно снятый с должности главы Верховной Рады, намерен создать новую политсилу.
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