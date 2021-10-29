Будут ли лишать Разумкова мандата, рассказал «слуга»

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/n162305-budut-li-lishat-razumkova-mandata-rasskazal-sluga.html

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Дмитрий Разумков, экс-спикер парламента, может быть лишен мандата на съезде партии «Слуга народа».

Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от того, как будет голосовать Разумков в Раде. Такое заявление сделал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает «Суспільне».

Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, которую нужно посмотреть, будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии «Слуга народа», — рассказал Корниенко.

Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой. В частности, за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов.

А будет определять съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция главы партии или главы политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда, — подчеркнул Корниенко.

Сколько законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата — Корниенко не ответил.

Заметим, что согласно ст. 81 Конституции Украины полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:

сложение полномочий по его личному заявлению (это решение должна поддержать Верховная Рада);

вступление в законную силу обвинительного приговора по отношению к нему;

признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины (в этом случае парламент тоже должен проголосовать);

если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства им не устранены.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков, недавно снятый с должности главы Верховной Рады, намерен создать новую политсилу.