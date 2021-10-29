Чи позбавлятимуть Разумкова мандата, розповів «слуга»

Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162305-chy-pozbavlyatymut-razumkova-mandata-rozpoviv-sluga.html

Ракурс

Дмитро Разумков, екс-спікер парламенту, може бути позбавлений мандата на з’їзді партії «Слуга народу».

Відповідне рішення ухвалюватиметься залежно від того, як голосуватиме Разумков у Раді. Таку заяву зробив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, передає «Суспільне».

Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Разумков свою діяльність відповідно до програми партії «Слуга народу», — розповів Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою. Зокрема, за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), який передбачає підсилення й реформу антикорупційних органів.

А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду, — наголосив Корнієнко.

Скільки законопроектів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату — Корнієнко не відповів.

Зауважимо, що відповідно до ст. 81 Конституції України повноваження народного депутата припиняються достроково в разі:

складення повноважень за його особистою заявою (це рішення має підтримати Верховна Рада);

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України (у цьому випадку парламент теж має проголосувати);

якщо протягом двадцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков, нещодавно знятий із посади голови Верховної Ради, має намір створити нову політсилу.