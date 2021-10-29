СБУ снова пришла за «трубой Медведчука» из-за загрязнения почвы на Закарпатье

Масштабное загрязнение почв произошло на Закарпатье. Фото: прокуратура

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Масштабное загрязнение и порча земель Закарпатья произошло из-за действий руководства ООО «Прикарпатзападтранс», специализирующегося на транспортировке нефтепродуктов.

В конце 2018 года это предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветки нефтепровода «Самара — Западное направление». Без всякой разрешительной документации демонтировали цистерны и почти 33 км трубопровода. Оказалось, что дельцы скрыто закапывали в почву опасные отходы из цистерн. А объем опасных веществ все наращивался, это грозило экологической катастрофой. Об этом 29 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Эксперты установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. кв. м земель. Часть из этих земель находится вблизи местного водозабора. Оказалось, что государству нанесен ущерб на сумму более 34 млн грн.

Из-за служебной халатности бывшему главному инженеру компании «Прикарпатзападтранс» сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области местный житель возместит государству 175 тыс. грн. В такую сумму оценили ущерб, который он нанес, устроив сжигания мусора.