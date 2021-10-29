Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n162303-vkluchite-mozg-zelenskiy-prizval-ukraincev-vakcinirovatsya.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но темпы до сих пор остаются недостаточно быстрыми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев «включить» мозг и вакцинироваться от коронавируса. Такое заявление он сделал на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

По словам Зеленского, на сегодня это единственная возможность избежать массовой заболеваемости.

Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 тыс. 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек каждый день… Мы понимаем все, что выход один — вакцинация… Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и «включили» мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение, — заявил Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что Минздраву поставлена задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 тыс. привитых.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается по всей территории Украины. В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались на конец октября-начало ноября.