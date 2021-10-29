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Ракурс
Зеленський. Фото: УП

Увімкніть мізки— Зеленський закликав українців вакцинуватися

29 жов 2021, 13:34
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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але темпи досі залишаються недостатньо швидкими.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців «увімкнути» мозок і вакцинуватися від коронавірусу. Таку заяву він зробив на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі.

За словами Зеленського, на сьогодні це єдина можливість уникнути масової захворюваності.

Під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1 тис. 500 осіб щодня. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 осіб щодня… Ми розуміємо все, що вихід один — вакцинація… Я дуже прошу, щоби ми всі з вами виключили соцмережі і «увімкнули» мозок. Потрібно вакцинуватися, на сьогодні це не страшилки, а дійсно єдине рішення, — заявив Зеленський.


Зеленський наголосив, що Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) поставлено завдання наростити добове число вакцинацій до 300 тис. щеплених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з поширенням коронавірусу стрімко погіршується по всій території України. У МОЗ очікували на такий розвиток подій, оскільки раніше пікові навантаження на систему охорони здоров’я прогнозувалися на кінець жовтня-початок листопада.

Джерело: Ракурс


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