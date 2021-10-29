Стало известно, во сколько обойдется спасение человечества. Фото: istock

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Изменения климата требуют масштабных инвестиций в альтернативные технологии. Для замедления глобального потепления и соблюдения Парижского соглашения по климату человечеству нужно вложить 21 трлн долл. в развитие новых технологий в течение 10 лет.

Из этих трат 2,1 трлн долл. должны прийтись на частных инвесторов. Об этом говорится в отчете The Boston Consulting Group (BCG).

По подсчетам экспертов, к 2030 году ежегодные частные вложения должны составить 470 млрд долл, но реальные цифры в разы скромнее — с 2016 года по конец 2021 года от частных инвесторов поступило всего 160 млрд долл. В течение этого периода суммы росли, но в 2021 году вложения все еще в восемь раз ниже, чем необходимо.

Отмечается, что достижение целей Парижского соглашения является невозможным с технологиями, которые есть в распоряжении человечества сейчас. Для снижения углеродного следа нужно вводить в эксплуатацию ряд более современных решений.

Большая часть инвестиций — 90% — будет направлена в шесть уже развитых секторов, а именно:

электромобили;

системы накопления энергии;

биотопливо;

возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

При этом, 40% средств вложат в электрокары, 23% инвестиций пойдут на хранение энергии, а 24%— на развитие ВИЭ.

Согласно данным Международного энергетического агентства, сократить выбросы помогут решения, которые пока развиты в меньшей степени и сталкиваются с недостатком инвестиций. На водород, улавливание, хранение и изоляцию углерода (CCUS) и климатическую аналитику приходится всего 3% от всего объема инвестиций.

Эксперты призывают инвестировать в низкоуглеродные технологии, которые будут иметь решающее значение в борьбе с изменением климата.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата поражают нашу планету все сильнее и более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. По данным Организации Объединенных Наций, попытки их замедлить не являются достаточными.