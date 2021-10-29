Стало відомо, у скільки обійдеться порятунок людства. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n162301-stalo-vidomo-u-skilky-obiydetsya-poryatunok-ludstva.html

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Зміни клімату потребують масштабних інвестицій в альтернативні технології. Для уповільнення глобального потепління та дотримання Паризької угоди щодо клімату людству потрібно вкласти 21 трлн дол. у розвиток нових технологій протягом 10 років.

З цих витрат 2,1 трлн дол. повинні припасти на приватних інвесторів. Про це йдеться у звіті The Boston Consulting Group (BCG).

За підрахунками експертів, до 2030 року щорічні приватні вкладення повинні становити 470 млрд дол., але реальні цифри в рази менші — з 2016 року по кінець 2021 року від приватних інвесторів надійшло всього 160 млрд дол. вкладень, що у вісім разів нижче необхідного рівня.

Зазначається, що досягнення цілей Паризької угоди є неможливим із технологіями, які є в розпорядженні людства зараз. Для зниження вуглецевого сліду потрібно вводити в експлуатацію низку сучасних рішень.

Більша частина інвестицій — 90% — буде спрямована в шість уже розвинених секторів, а саме:

електромобілі;

системи накопичення енергії;

біопаливо;

відновлювані джерела енергії (ВІЕ).

При цьому, 40% коштів вкладуть в електрокари, 23% інвестицій підуть на зберігання енергії, а 24% — на розвиток ВДЕ.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, скоротити викиди допоможуть рішення, які поки що розвинені меншою мірою і стикаються з нестачею інвестицій. На водень, уловлювання, зберігання та ізоляцію вуглецю (CCUS) та кліматичну аналітику припадає всього 3% від усього обсягу інвестицій.

Експерти закликають інвестувати в низьковуглецеві технології, які матимуть вирішальне значення в боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату вражають нашу планету все сильніше й більш швидкими темпами, ніж очікувалося раніше. За даними Організації Об'єднаних Націй, спроби їх уповільнити не є достатніми.