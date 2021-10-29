О праве Саакашвили на самоубийство заявили в Тбилиси. Фото: rtvi.com

https://racurs.ua/n162300-premer-gruzii-o-golodovke-saakashvili-kajdyy-imeet-pravo-na-samoubiystvo.html

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Голодовку Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме прокомментировали местные власти.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у каждого человека есть право на самоубийство. Государство не будет отвечать за то, если такой человек наложит на себя руки. В Тбилиси также исключают возможность передачи Саакашвили Киеву. Если же передать политика Украине, то это будет означать, что «власть не уважает законов страны». Об этом сообщают «Новости-Грузия».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он вернулся в Грузию. На Родине его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

Напомним, украинский врач Максим Парабинис, заявил, что отказ Михаила Саакашвили от медицинской помощи является методом борьбы. Медик подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы экс-президент Грузии остался без медицинского контроля.

Сам Саакашвили заявил, что отказывается от любого связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. А его защита выступает против госпитализации политика в больницу при пенитенциарном учреждении, поскольку она не имеет соответствующей лицензии и вышла из строя.

Источник: «Новости-Грузия»