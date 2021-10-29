Про право Саакашвілі на самогубство заявили в Тбілісі. Фото: rtvi.com

https://racurs.ua/ua/n162300-premier-gruziyi-pro-goloduvannya-saakashvili-kojen-maie-pravo-na-samogubstvo.html

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Голодування Михайла Саакашвілі в грузинській тюрмі прокоментувала тамтешня влада.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що у кожної людини є право на самогубство. Держава не відповідатиме за те, якщо така людина накладе на себе руки. У Тбілісі також виключають можливість передачі Саакашвілі Києву. Якщо ж передати політика Україні, то це означитиме, що «влада не поважає законів країни». Про це повідомляють «Новини-Грузія».

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня після того, як він повернувся до Грузії. На Батьківщині його заочно засудили до шести років позбавлення волі. У в’язниці екс-президент оголосив голодування.

Нагадаємо, український лікар Максим Парабиніс, заявив, що відмова Михайла Саакашвілі від медичної допомоги є методом боротьби. Медик наголошує, що за жодних обставин не можна допускати, щоб екс-президент Грузії залишився без медичного контролю.

Сам Саакашвілі заявив, що відмовляється від будь-якого пов’язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень. А його захист виступає проти госпіталізації політика до лікарні при пенітенціарній установі, оскільки вона не має відповідної ліцензії і вийшла з ладу.

Джерело: «Новини-Грузія»