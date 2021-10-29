Підозріла валіза стала причиною перекриття центру Хмельницького, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n162299-cherez-pidozrilu-valizu-perekryly-centr-hmelnyckogo-foto.html

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Центр Хмельницького сьогодні, 29 жовтня, вранці перекрили через виявлену вранці підозрілу валізу, у якій могла бути вибухівка.

Про це повідомляє прес-служба Хмельницького районного управління поліції.

Зазначається, що повідомленні про підозрілу валізу («дипломат») темного кольору, який стояв під знаком пішохідного переходу на перехресті вулиць Володимирська та Проскурівська, надійшло до правоохоронців близько 9.00.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб, ДСНС та патрульні поліцейські.

Поліцейські, які прибули на місце, оточили район можливої небезпеки й провели обстеження валізи.

Станом на 10.20 вибухотехніки знешкодили підозрілий предмет на місці, повідомляє видання «Суспільне».

У середині не було ніяких вибухонебезпечних предметів. Він був порожній, — розповіла речниця Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська.

Зазначається, що за цим фактом відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) вносити не будуть.

Джерело: ДСНС, «Суспільне»