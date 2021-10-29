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Ракурс
Подозрительный чемодан стал причиной перекрытия центра Хмельницкого, фото: Нацполиция

Из-за подозрительного чемодана перекрыли центр Хмельницкого (ФОТО)

29 окт 2021, 12:58
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Центр Хмельницкого сегодня, 29 октября, утром перекрыли из-за обнаруженного утром подозрительного чемодана, в котором могла быть взрывчатка.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого райуправления полиции.

Отмечается, что сообщение о подозрительном чемодане («дипломате») темного цвета, который стоял под знаком пешеходного перехода на перекрестке улиц Владимирская и Проскуровская, поступило к правоохранителям около 9.00.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб, ГСЧС и патрульные полицейские.

Прибывшие на место полицейские оцепили район возможной опасности и провели обследование чемодана.

По состоянию на 10:20 взрывотехники обезвредили подозрительный предмет на месте, сообщает издание «Суспільне».

В середине не было никаких взрывоопасных предметов. Он был пуст, — рассказала представитель Хмельницкого районного управления полиции Людмила Берестовская.

Отмечается, что по данному факту сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) вносить не будут.


Подозрительный чемодан стал причиной перекрытия центра Хмельницкого, фото: Нацполиция

Источник: «Суспільне», ГСЧС

Источник: Ракурс


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