«Кладбище кораблей» в Северной Америке взялось исследовать NASA

Озеро Эри. Фото: azureedge.net

https://racurs.ua/n162298-kladbische-korabley-v-severnoy-amerike-vzyalos-issledovat-nasa.html

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«Кладбище кораблей» NASA помогает исследовать ученым.

Специалисты американского комического агентства взялись за исследование озера Эри, которое находится на территории США и Канады и занимает 11 место по площади среди озер мира. Уже много лет ученые ищут на дне этого водоема затонувшие суда. Исследователи предполагают, что именно штормы являются самой главной причиной, по которой здесь затонуло так много кораблей. Об этом заявил инженер исследовательского центра Гленна NASA Кевин Маги, сообщается на веб-странице агентства.

Сначала вода может казаться тихой, как в пруду. Но уже через несколько минут на вас могут обрушиться огромные волны. Мы предполагаем, что на озере Эри плотность кораблекрушений больше, чем где-либо еще в мире, даже в Бермудском треугольнике, — отметил инженер.

Точное число кораблекрушений на озере Эри неизвестно, но оценки варьируются от 500 до 2 тыс. судов. К этому времени обнаружено 277 таких затонувших судов.

Специалисты NASA с помощью спутника Seahawk CubeSat смогли сделать несколько снимков озера, которые позволят отслеживать уровень воды в озере, а также необычные шлейфы, поднятые штормовыми ветрами. Фотографии указали ученым на мощные ветра, которые вызвали волны и вытолкнули столько воды, что в восточной стороне озера уровень поднялся на 2 метра.

Напомним, на дне Охридского озера на севере Македонии обнаружили уникальное доисторическое поселение. Ученые установили, что свайное поселение Плоче-Михов-Град возникло около 6500 лет назад.