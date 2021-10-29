Революционный способ борьбы со старением придумали ученые

Старение. Фото: istock

https://racurs.ua/n162297-revolucionnyy-sposob-borby-so-stareniem-pridumali-uchenye.html

Ракурс

Бороться со старением на клеточном уровне научились сотрудники Лестерского университета и Открытого университета Каталонии.

Они предлагают использовать специальные антитела с лекарством, чтобы воздействовать на стареющие клетки. Об этом сообщает «Наука и жизнь».

Стареющие клетки в норме должны вовремя погибать, так как накопленные ошибки в ДНК и белках не дают им работать. В нормальных условиях своевременную гибель обеспечивает программа самоуничтожения, но случается, что программа не срабатывает, и клетка продолжает стареть.

Эти клетки провоцируют общее фоновое воспаление в организме, повышают риск атеросклероза, вредят мозгу и укорачивают жизнь. Чтобы избавиться от них, можно использовать специальные сенолитические препараты, однако они часто оказываются токсичны не только для старых клеток, а и для остальных.

Современные биотехнологии позволяют создавать антитела с нужной специфичностью, что позволяет привязать к антителу любое лекарственное вещество. Антитела будут садиться на определенный тип клеток, узнавая характерные белки на их поверхности, и лекарство, которое антитела принесли с собой, будет действовать на ту клетку, на которое село антитело.

Исследователи сумели создать такие антитела, прицепив к ним сильный антибиотик дуокармицин. Основной проблемой было найти молекулярные мишени, которые есть только у стареющих клеток. Эксперименты проводили с культурами клеток, среди которых были как стареющие, так и нормальные.

Оказалось, что антитела с антибиотиком действовали только на стареющие клетки, а потому этот подход оказался рабочим. Исследователи дальше изучают этот механизм.

Напомним, ранее мы сообщали, что британские ученые утверждают, что коронавирус ускоряет старение мозга. Такие выводы они сделали после анализа базы данных, содержащей изображение мозга 45 тыс. жителей Великобритании.

Источник: Наука и жизнь