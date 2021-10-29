Революційний спосіб боротьби зі старінням вигадали вчені

Старение. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162297-revoluciynyy-sposib-borotby-zi-starinnyam-vygadaly-vcheni.html

Ракурс

Боротися зі старінням на клітинному рівні навчилися співробітники Лестерського університету та Відкритого університету Каталонії.

Вони пропонують використовувати спеціальні антитіла з ліками, щоби впливати на клітини, що старіють. Про це повідомляє «Наука и жизнь».

Клітини, що старіють, у нормі повинні вчасно гинути, оскільки накопичені помилки в ДНК і білках не дають їм працювати. У нормальних умовах своєчасну загибель забезпечує програма самознищення, але трапляється, що програма не спрацьовує, і клітина продовжує старіти.

Ці клітини провокують загальне фонове запалення в організмі, підвищують ризик атеросклерозу, шкодять мозку і вкорочують життя. Щоби позбутися їх, можна використовувати спеціальні сенолітичні препарати, проте вони часто виявляються токсичні не тільки для старих клітин, а і для всіх інших.

Сучасні біотехнології дозволяють створювати антитіла з потрібною специфічністю, що дозволяє прив’язати до антитіла будь-яку лікарську речовину. Антитіла будуть сідати на певний тип клітин, вивчаючи характерні білки на їх поверхні, і ліки, які антитіла принесли із собою, діятимуть на ту клітину, на яке село антитіло.

Дослідники зуміли створити такі антитіла, причепивши до них сильний антибіотик дуокарміцин. Основною проблемою було знайти молекулярні мішені, які є тільки в старіючих клітин. Експерименти проводили з культурами клітин, серед яких були як старіючі, так і нормальні.

Виявилося, що антитіла з антибіотиком діяли тільки на старіючі клітини, а тому цей підхід виявився робочим. Дослідники далі вивчають цей механізм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британські вчені стверджують, що коронавірус прискорює старіння мозку. Такі висновки вони зробили після аналізу бази даних, що містить зображення мозку 45 тис. жителів Великої Британії.

Джерело: Наука и жизнь