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Ракурс
У Білорусі продовжують забороняти опозиційні ЗМІ, фото: EPA

Провідні опозиційні Telgram-канали у Білорусі визнали «екстремістськими»

29 жов 2021, 12:25
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У Білорусі режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вніс до переліку «екстремістських формувань» провідні опозиційні Telegram-канали NEXTA, NEXTA-Live і LUXTA.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МВС Білорусі.

Міністерством внутрішніх справ ухвалене рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою інтернет-ресурсів «NEXTA», «NEXTA-Live» та «LUXTA», екстремістським формуванням та заборону його діяльності, — зазначається в повідомленні.

У NEXTA вже відреагували на такі дії МВС Білорусі.

МВС, КДБ та Telegram-канали пропагандистів Білорусі визнані екстремістськими формуваннями, — йдеться в опублікованому NEXTA повідомленні. — Таке рішення ухвалено Telegram-каналами NEXTA, NEXTA Live та LUXTA. А що, легітимності у нас не менше, ніж у режиму та його поплічників.


У середині жовтня в Білорусі запровадили кримінальну відповідальність для підписників «екстремістських» Telegram-каналів. За даними правозахисників, вже близько 30 осіб затримали за підписку на визнані «екстремістськими» Telegram-канали.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Білорусі стали недоступними сайти кількох вільних ЗМІ.

Джерело: Ракурс


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