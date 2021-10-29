Ведущие оппозиционные Telgram-каналы в Беларуси признали «экстремистскими»

В Беларуси продолжают запрещать оппозиционные СМИ, фото: EPA

https://racurs.ua/n162296-veduschie-oppozicionnye-telgram-kanaly-v-belarusi-priznali-ekstremistskimi.html

Ракурс

В Беларуси режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко внес в список «экстремистских формирований» ведущие оппозиционные Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность с помощью интернет-ресурсов „NEXTA“, „NEXTA-Live“ и „LUXTA“, экстремистским формированием и запрете его деятельности», — отмечается в сообщении.

В NEXTA уже отреагировали на подобные действия МВД Беларуси.

МВД, КГБ и Telegram-каналы пропагандистов Беларуси признаны экстремистскими формированиями, — говорится в опубликованном NEXTA сообщении. — Такое решение было принято Telegram-каналами NEXTA, NEXTA Live и LUXTA. А что, легитимности у нас не меньше, чем у режима и его приспешников.

В середине октября в Беларуси была введена уголовная ответственность для подписчиков «экстремистских» Telegram-каналов. По данным правозащитников, уже около 30 человек задержали за подписку на признанные «экстремистскими» Telegram-каналы.

Напомним, недавно стало известно, что в Беларуси стали недоступны сайты нескольких свободных СМИ.