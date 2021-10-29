Карантин в Украине. Фото: istock

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Карантин в Украине усилили почти во всех регионах. По состоянию на 29 октября в «желтой» зоне эпидемической опасности находятся только две области — Закарпатская и Кировоградская.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Восемь областей оказались в «красной» зоне карантинных ограничений. А именно:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Ровенская;

Сумская;

Херсонская.

Остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне эпидопасности. Уровень заболеваемости коронавирусом при рекомендуемом показателе 75 на 100 тысяч населения в целом по стране составляет 703 на 100 тыс. Среди регионов наивысший уровень заболеваемости — на Херсонщине: 1 тыс. 300.

На границе «красной» зоны находятся Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская области. Там превышены показатели заболеваемости и госпитализаций более трех суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается по всей территории Украины. В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались на конец октября-начало ноября. Основной причиной большого количества заболевших является особенность штамма «Дельта», который имеет тяжелое течение.