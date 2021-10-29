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Карантин в Украине. Фото: istock

Карантин в Украине — «желтыми» остаются только две области (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2021, 11:57
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Карантин в Украине усилили почти во всех регионах. По состоянию на 29 октября в «желтой» зоне эпидемической опасности находятся только две области — Закарпатская и Кировоградская.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

Восемь областей оказались в «красной» зоне карантинных ограничений. А именно:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Херсонская.

Остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне эпидопасности. Уровень заболеваемости коронавирусом при рекомендуемом показателе 75 на 100 тысяч населения в целом по стране составляет 703 на 100 тыс. Среди регионов наивысший уровень заболеваемости — на Херсонщине: 1 тыс. 300.


На границе «красной» зоны находятся Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская области. Там превышены показатели заболеваемости и госпитализаций более трех суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается по всей территории Украины. В Минздраве ожидали такого развития событий, поскольку ранее пиковые нагрузки на систему здравоохранения прогнозировались на конец октября-начало ноября. Основной причиной большого количества заболевших является особенность штамма «Дельта», который имеет тяжелое течение.

Источник: Ракурс


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