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Карантн в Україні. Фото: istock

Карантин в Україні — «жовтими» залишаються лише дві області (ІНФОГРАФІКА)

29 жов 2021, 11:57
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Карантин в Україні посилили майже в усіх регіонах. Станом на 29 жовтня в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають лише дві області — Закарпатська й Кіровоградська.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Вісім областей опинилися в «червоній» зоні карантинних обмежень. А саме:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Херсонська.

Решта регіонів перебувають у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки. Рівень захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення загалом по країні складає 703 на 100 тис. Серед регіонів найвищий рівень захворюваності — на Херсонщині: 1 тис. 343 на 100 тис. населення.


На межі «червоної» зони перебувають Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Черкаська області. Там перевищені показники захворюваності й госпіталізацій понад три доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація з поширенням коронавірусу стрімко погіршується по всій території України. У МОЗ очікували на такий розвиток подій, оскільки раніше пікові навантаження на систему охорони здоров’я прогнозувалися на кінець жовтня-початок листопада. Основною причиною великою кількості людей є особливість штаму «Дельта», який має швидке поширення та важкий перебіг.

Джерело: Ракурс


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