Mercedes презентував родстер AMG SL сьомого покоління. Фото: Daimler

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Характеристики Mercedes-AMG SL сьомого покоління розкрив автовиробник із Німеччини.

Модель отримала дві версії: SL 55 4matic+і SL 63 4matic+. Обидва автомобілі оснащені чотирилітровим бітурбомотором V8, але розрізняються за потужністю. У першому випадку віддача двигуна становить 476 к. с. і 700 Нм крутного моменту, а в другому — 585 к. с. і 800 Нм моменту. Передбачений і повний привід 4Matic + з багатодисковою муфтою підключення передньої осі. Про це повідомляється на сайті Daimler.

«Молодша» новинка може розганятися з нуля до «сотні» за 3,9 секунди й розвиває максимальну швидкість у 295 км/год, а «старша» модель може розігнатися до 315 км/год, а до 100 км/год розганяється за 3,6 секунди.

Щоб полегшити конструкцію автовиробник використав при створенні кузова алюмінієвий сплав, сталь, магній і композит, що поєднує вуглепластик і скловолокно. У дизайні салону змішали аналогові й цифрові форми. Машину оснастили 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів і екраном мультимедійної системи діагоналлю 11,9 дюйма. Також в машині встановлена аудіосистема Burmester, фонове підсвічування салону з 64 варіантами кольорів і «повітряний шарф» для пасажирів передніх крісел, який подає тепле повітря.

Нагадаємо, Mercedes-Benz показав на Мюнхенському автосалоні нове покоління «професійної» серії Gelandewagen. Оновлений «Гелендваген» традиційно відрізняється від стандартної моделі широким набором позашляхових аксесуарів.

Джерело: Daimler