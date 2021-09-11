«Гелендваген» Professional представив Mercedes-Benz. Фото: Daimler

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Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), автомобільна компанія з Німеччини, показала на Мюнхенському автосалоні нове покоління «професійної» серії Gelandewagen.

Оновлений «Гелендваген» традиційно відрізняється від стандартної моделі широким набором позашляхових аксесуарів. Новинка отримала 18-дюймові п’ятиспицеві колісні диски з високопрофільними «зубастими» шинами, чотири бризковики і захисні металеві решітки для фар головного світла. За окрему плату власнику запропонують мідно-помаранчевий колір кузова з лінійки Magno. Про це повідомляється на сайті Daimler.

Позашляховик отримав пофарбовані в чорний колір передній і задній бампери, колісні арки, корпуси дзеркал, фірмову «зірку» на радіаторній решітці, тримач запасного колеса з металевих труб і багажник на даху зі сходами для доступу до речей.

Базова версія «професійного» джипа оснащена тонованим склом задньої півсфери кузова, а для задніх пасажирів пропонуються екрани інформаційно-розважальної системи. Салон підсвічується 64 кольорами, а інтер'єр можна обрати з трьох варіантів: Standard, Exclusive та Superior.

Нагадаємо, у вересні Mercedes-Benz показав концептуальну електричну версію легендарного джипа «Гелендваген». З’явитися на ринку ця машина зможе не раніше 2025 року.

Джерело: Daimler