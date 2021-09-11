«Гелендваген» представил Mercedes-Benz. Фото: Daimler

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Ракурс

Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), автомобильная компания из Германии, показала на Мюнхенском автосалоне новое поколение «профессиональной» серии Gelandewagen.

Обновленный «Гелендваген» традиционно отличается от стандартной модели широким набором внедорожных аксессуаров. Новинка получила 18-дюймовые пятиспицевые колесные диски с высокопрофильными «зубастыми» шинами, четыре брызговика и защитные металлические решетки для фар головного света. За отдельную плату владельцу предложат медно-оранжевый цвет кузова из линейки Magno. Об этом сообщается на сайте Daimler.

Внедорожник получил окрашенные в черный цвет передний и задний бамперы, колесные арки, корпуса зеркал, фирменную «звезду» на радиаторной решетке, держатель запасного колеса из металлических труб и багажник на крыше с лестницей для доступа к вещам.

Базовая версия «профессионального» джипа оснащена тонированными стеклами задней полусферы кузова, а для задних пассажиров предлагаются экраны информационно-развлекательной системы. Салон подсвечивается 64 цветами, а интерьер можно выбрать из трех вариантов: Standard, Exclusive и Superior.

Напомним, в сентябре Mercedes-Benz показал концептуальную электрическую версию легендарного джипа «Гелендваген». Появиться на рынке эта машина сможет не раньше 2025 года.

Источник: Daimler