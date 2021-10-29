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Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Чому на COVID-19 хворіють вакциновані, розповів медик

29 жов 2021, 11:50
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Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 не є абсолютною гарантією убезпечення від цього захворювання — щеплені також хворіють, їх госпіталізують і вони можуть померти.

Тож вакцинованим також потрібно зберігати обережність. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук завив харківський імунолог Андрій Волянський.

За його словами, про це свідчить новий звіт регулятора UK Health Security Agency, згідно з яким у країні за три тижні захворіли 391 тис. 95 двічі вакцинованих осіб, з яких померли 2 тис. 185.

На думку медика, однією з причин захворювань є послаблення поствакційного імунітету.

У звіті переконливо показано, що максимальні концентрації антитіл у щеплених 60+ спостерігалися в травні-червні (через місяць після другої дози), а до жовтня різко знизилися, — наголосив Волянський.

Інфографіка: UK Health Security Agency

Водночас, за його словами, в тих, хто перехворів на COVID-19 значного зниження кількості антитіл до спайк-білка коронавіруса на спостерігається.


На думку медика, британська статистика від коронавірусу свідчить про дві речі:

  • нещеплені віком від 50 років досить часто помирають в результаті захворювання на COVID-19, тому їх потрібно вакцинувати, якщо вони не мають вже сформованого достатнього рівня антитіл від коронавірусу, наявність яких потрібно перевіряти;
  • вакциновані мають перевіряти концентрацію антитіл через місяць після введення другої дози і згодом щомісячно до завершення пандемії.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я нещодавно розповіли, коли в Україні слід очікувати новий пік коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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