Почему COVID-19 болеют вакцинированные, рассказал медик

В мире продолжается эпидемия коронавируса.

https://racurs.ua/n162293-pochemu-covid-19-boleut-vakcinirovannye-rasskazal-medik.html

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Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 не является абсолютной гарантией предотвращения этого заболевания — привитые также болеют, их госпитализируют и они могут умереть.

Поэтому вакцинированным также следует соблюдать осторожность. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил харьковский иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, об этом свидетельствует новый отчет регулятора UK Health Security Agency, согласно которому в стране за три недели заболели 391 тыс. 95 дважды вакцинированных человек, из которых умерли 2 тыс. 185.

По мнению медика, одной из причин заболеваний является ослабление поствакционного иммунитета.

В отчете убедительно показано, что максимальные концентрации антител у привитых 60+ наблюдались в мае-июне (через месяц после второй дозы), а к октябрю резко снизились, — подчеркнул Волянский.

В то же время, по его словам, у тех, кто переболел COVID-19, значительного снижения количества антител к спайк-белку коронавируса не наблюдается.

По мнению медика, британская статистика от коронавируса свидетельствует о двух вещах:

непривитые в возрасте от 50 лет довольно часто умирают в результате заболевания COVID-19, поэтому их нужно вакцинировать, если они не имеют уже сформированного достаточного уровня антител от коронавируса, наличие которых нужно проверять;

вакцинированные должны проверять концентрацию антител спустя месяц после введения второй дозы и затем ежемесячно до завершения пандемии.

Напомним, в Министерстве здравоохранения недавно рассказали, когда в Украине следует ожидать новый пик коронавируса.