Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса.

Почему COVID-19 болеют вакцинированные, рассказал медик

29 окт 2021, 11:50
999

Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 не является абсолютной гарантией предотвращения этого заболевания — привитые также болеют, их госпитализируют и они могут умереть.

Поэтому вакцинированным также следует соблюдать осторожность. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил харьковский иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, об этом свидетельствует новый отчет регулятора UK Health Security Agency, согласно которому в стране за три недели заболели 391 тыс. 95 дважды вакцинированных человек, из которых умерли 2 тыс. 185.

По мнению медика, одной из причин заболеваний является ослабление поствакционного иммунитета.

В отчете убедительно показано, что максимальные концентрации антител у привитых 60+ наблюдались в мае-июне (через месяц после второй дозы), а к октябрю резко снизились, — подчеркнул Волянский.

Инфографика: UK Health Security Agency

В то же время, по его словам, у тех, кто переболел COVID-19, значительного снижения количества антител к спайк-белку коронавируса не наблюдается.


По мнению медика, британская статистика от коронавируса свидетельствует о двух вещах:

  • непривитые в возрасте от 50 лет довольно часто умирают в результате заболевания COVID-19, поэтому их нужно вакцинировать, если они не имеют уже сформированного достаточного уровня антител от коронавируса, наличие которых нужно проверять;
  • вакцинированные должны проверять концентрацию антител спустя месяц после введения второй дозы и затем ежемесячно до завершения пандемии.

Напомним, в Министерстве здравоохранения недавно рассказали, когда в Украине следует ожидать новый пик коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров