Mercedes презентовал родстер AMG SL седьмого поколения. Фото: Daimler

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Характеристики Mercedes-AMG SL седьмого поколения раскрыл автопроизводитель из Германии.

Модель получила две версии: SL 55 4matic+и SL 63 4matic+. Оба автомобиля оснащены четырехлитровым битурбомотором V8, но различаются по мощности. В первом случае отдача двигателя составляет 476 л. с. и 700 Нм крутящего момента, а во втором — 585 л. с. и 800 Нм момента. Предусмотрен и полный привод 4Matic + с многодисковой муфтой подключения передней оси. Об этом сообщается на сайте Daimler.

«Младшая» новинка может разгоняться с нуля до «сотни» за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость в 295 км/ч, а «старшая» модель может разогнаться до 315 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 3,6 секунды.

Чтобы облегчить конструкцию автопроизводитель использовал при создании кузова алюминиевый сплав, сталь, магний и композит, сочетающий углепластик и стекловолокно. В дизайне салона смешали аналоговые и цифровые формы. Машину оснастили 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и экраном мультимедийной системы диагональю 11,9 дюйма. Также в машине установлена аудиосистема Burmester, фоновая подсветка салона с 64 вариантами цветов и «воздушный шарф» для пассажиров передних кресел, который подает теплый воздух.

Напомним, Mercedes-Benz показал на Мюнхенском автосалоне новое поколение «профессиональной» серии Gelandewagen. Обновленный «Гелендваген» традиционно отличается от стандартной модели широким набором внедорожных аксессуаров.

Источник: Daimler