«Кладовище кораблів» у Північній Америці взялося досліджувати NASA

Озеро Ері. Фото: azureedge.net

https://racurs.ua/ua/n162298-kladovysche-korabliv-u-pivnichniy-ameryci-vzyalosya-doslidjuvaty-nasa.html

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«Кладовище кораблів» NASA допомагає досліджувати вченим.

Фахівці американського комічного агентства взялися за дослідження озера Ері, яке розташоване на території США й Канади та займає 11 місце за площею серед озер світу. Вже багато років вчені шукають на дні цієї водойми затонулі судна. Дослідники припускають, що саме шторми є найголовнішою причиною, по якій тут затонуло так багато кораблів. Про це заявив інженер дослідницького центру Гленна NASA Кевін Магі, повідомляється на веб-сторінці агентства.

Спочатку вода може здаватися тихою, як у ставку. Але вже через кілька хвилин на вас можуть обрушитися величезні хвилі. Ми припускаємо, що на озері Ері щільність корабельних аварій більше, ніж де-небудь ще в світі, навіть в Бермудському трикутнику, — зазначив інженер.

Точне число корабельних аварій на озері Ері невідоме, але оцінки варіюються від 500 до 2 тис. суден. До цього часу виявлено 277 таких затонулих суден.

Фахівці NASA за допомогою супутника Seahawk CubeSat змогли зробити кілька знімків озера, які дозволять відстежувати рівень води в озері, а також незвичайні шлейфи, підняті штормовими вітрами. Світлини вказали вченим на потужні вітри, які викликали хвилі і виштовхнули стільки води, що в східній стороні озера рівень піднявся на 2 метри.

Нагадаємо, на дні Охридського озера на півночі Македонії виявили унікальне доісторичне поселення. Науковці встановили, що пальове поселення Плоче-Міхов-Град виникло близько 6500 років тому.