Масштабный прорыв теплотрассы произошел в Киеве. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n162313-masshtabnyy-proryv-teplotrassy-proizoshel-v-kieve-effektnoe-video.html

Ракурс

Масштабный прорыв теплотрассы произошел в Оболонском районе Киева.

Авария произошла 29 октября на улице Скляренко. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» локализовала повреждения и начала ремонтные работы. Поврежден трубопровод диаметром 500 мм, который был введен в эксплуатацию в 1974 году. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной службы.

Коммунальщики планируют завершить ремонт до конца дня. В результате аварии без тепла остались два жилых дома.

В сети уже появилось видео аварии. На кадрах видно, как огромный фонтан и клубы пара поднимаются высоко в небо у проезжающих по дороге автомобилей.

В «Киевтеплоэнерго» добавили, что на 29 октября 80% столичных тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены. С 2019 года коммунальщики заменили 340 км теплосетей на наиболее аварийных участках. В учреждении отмечают, что вместо старых прокладывают новые предварительно изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца.

Напомним, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявлял, что общая протяженность тепловых сетей столицы составляет более 2,7 тыс. км, к ней подключены более 11 тыс. домов.